شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ دعم فريق كرة اليد «رجال» بالتعاقد مع ثلاثي جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن إتمام التعاقد بشكل رسمي مع 3 صفقات جديدة لدعم الفريق الأول لكرة اليد «رجال» خلال الموسم الجديد.

وأوضح عبدالقادر أن الأهلي تعاقد رسميًا مع أحمد عادل وباهر البدراوي القادمين من صفوف فريق طلائع الجيش، ومحمد جمال القادم من صفوف فريق الجزيرة.

وأشار إلى أن التعاقد مع اللاعبين الثلاثة جاء بعد أدائهم المتميز في الموسم الأخير، وفي ظل الجهود الكبيرة التي يقوم بها مجلس إدارة النادي لتدعيم كافة الفرق؛ للمنافسة بقوة على البطولات خلال الفترة القادمة.