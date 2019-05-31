شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى يكثف حملات التفتيش على مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حملات الرقابة والتفتيش على مراكز الشباب بحثا عن وجود أي مخالفات ووفقا لما يرد من شكاوى من أعضاء مراكز الشباب.

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يذكر أن وزير الرياضة أحال مؤخرا مسؤولى مركز شباب كفرالعرب بمحافظة القليوبية للتحقيق ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مدير المركز عن الفترة المسائية والموظفين والإدارة الفرعية التابع لها مركز شباب كفرالعرب بالقليوبية، كما وجه أيضا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مستأجر كافيتريا مركز الشباب، وبعض المخالفين.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أنه لا تهاون مع المقصرين في أداء العمل أو مع من يخل بواجبات وظيفته ويتسبب في تعطيل الأنشطة والبرامج المقدمة.

كانت قد وردت شكوى لوزارة الشباب والرياضة تفيد بتضرر أعضاء مركز شباب كفرالعرب بمحافظة القليوبية من وجود مخالفات جسيمة بمركز الشباب، وعلى الفور شكلت لجنة برئاسة محمود فوزى مدير التفتيش المالى بالوزارة لبحث الشكوى وقد تبين صحة ما جاء بها.