شكرا لقرائتكم الكشف عن الجهاز المعاون لخالد جلال فى تدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال جلسته مع خالد جلال المدير الفنى العائد لقيادة الفريق الأبيض خلفا للسويسرى كريستيان جروس عن التشكيل النهائى للجهاز المعاون لجلال فى قيادة الأبيض خلال المرحلة المقبلة. وكشف مصدر مسئول بالزمالك التشكيل النهائى لـ"سوبركورة" الذى جاء كالتالى: خالد جلال مدير فنى. نبيل محمود رامبو مدرب عام. Advertisements تامر عبد الحميد دونجا وأمير عزمى مجاهد مساعدين. خالد متولى مدرب حراس مؤقت لحين انتهاء أيمن طاهر من قيادة حراس الاتحاد فى المباراة المقبلة لزعيم الثغر أمام سموحة ثم يتولى مهمة تدريب حراس الفريق الأبيض بعد لقاء الإثنين المقبل للاتحاد أمام سموحة بالدورى. التركى ميرك مدربا للأحمال. وأكد المصدر ذاته إن الجهاز الجديد للزمالك سوف يتواجد لقيادة مران اليوم الجمعة استعدادا للمواجهة المقبلة أمام حرس الحدود بالدورى باستثناء مدرب الأحمال التركى الذى سيتم حاليا العمل على إنهاء أوراق استقدامه للقاهرة.

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