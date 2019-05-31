شكرا لقرائتكم أيمن طاهر يكشف موعد انضمامه لجهاز خالد جلال في الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الاتحاد السكندرى، إنه سينضم للجهاز الجديد للفريق بقيادة خالد جلال عقب مباراة الاتحاد السكندرى مع سموحة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل فى الجولة الأخيرة بالدورى.
أكد طاهر فى تصريحات صحفية أن نادى الزمالك يعد بيته فى المقام الأول موضحا التزامه بكلمة مع مسئولى الاتحاد السكندرى احتراما لاتفاقه مع محمد مصيلحى رئيس زعيم الثغر بالاستمرار مع الأخير حتى المباراة الأخيرة بالدورى على أن ينضم بعدها لجهاز الزمالك.
وكان مجلس الزمالك قد عين خالد متولى مدربا مؤقتا لتدريب حراس الزمالك لحين انتهاء أيمن طاهر من مهمته مع الاتحاد السكندرى والانضمام لجهاز خالد جلال.
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