دجلة يغلق الباب أمام الأهلى ويجدد لجونيس .. صور...

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جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو وادى دجلة الجدل الذى أثير فى الفترة الماضية حول إمكانية رحيل مدرب الفريق اليونانى تاكيس جونيس لتدريب الأهلى. جدد مسئولو نادي وادى دجلة تعاقد اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق نظرًا لإنتهاء تعاقده مع الفريق الدجلاوى بنهاية الموسم الجارى، بذلك سوف يستمر المدرب اليونانى فى قيادة الفريق الملقب بالغزلان. وتم عقد جلسة مع حازم خيرت رئيس شركة الكرة بوادى دجلة وأحمد حافظ جلسة مع اليونانى تاكيس جونياس تم خلالها علي تجديد عقده والحصول على توقيعه، حتي يستمر مديرا فنيًا لدجلة في الموسم المقبل. Advertisements

دجلة يجدد تعاقده مع جونياس

دجلة يجدد تعاقده مع جونياس

دجلة يجدد تعاقده مع جونياس

دجلة يجدد تعاقده مع جونياس

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