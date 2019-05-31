شكرا لقرائتكم الخطيب يستفسر عن تطورات أزمة الهارب كوليبالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمود الخطيب رئيس الاهلي مع المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي عن تطورات أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق الذى وقع مؤخراً لنادي النجم الساحلي التونسي.

واستفسر الخطيب عن موقف الاهلي من هذه القضية وتطوراتها وصحة تعاقد النادي التونسي مع اللاعب الأيفواري الذى هرب من الاهلي سراً ليقوم الأحمر بتصعيد الموقف للمحكمة الرياضية الدولية.

Advertisements

أرسل الأهلى خطابًا للنجم لإبلاغه بعدم صحة تعاقده مع كوليبالى فى ظل حصول الأهلى على أحكام نهائية واجبة النفاذ.

وأبلغ فيفا الأهلى فى خطاب رسمى يؤكد أنه تم منح كوليبالى مهلة نهائية حتى يوم 24 يونيو المقبل لتنفيذ الحكم، وسداد الغرامة المستحقة عليه للأهلي، وقدرها مليون و450 ألف دولار، وإلزام اللاعب بتقديم ما يفيد تنفيذ الحكم، وسداد كامل الغرامة قبل الموعد المذكور، وفى حالة التقاعس يتم إيقاف اللاعب نهائيًا لحين تسوية موقفه وسداد كامل الغرامة وإخطار "فيفا" بالسداد حتى يتم رفع الإيقاف عنه.

أكد المستشار حلمى عبدالرازق، أن حكم لجنة فض المنازعات ضد كوليبالى أصبح نهائيًا، وواجب النفاذ، مؤكدًا أن محامى اللاعب حاول الطعن على الحكم يوم 25 أكتوبر الماضي، إلا أن الأهلى اعترض لعدم تقديم الطعن فى الموعد المحدد ما دفع محامى اللاعب للانسحاب من القضية، والاعتذار عن تكملة المهمة، فقامت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه، وأرسلت "فيفا" للأهلى خطابًا رسميًا تؤكد فيه صحة الاجراءات القانونية التى اتخذها الأهلي، وعلى ضرورة سداد اللاعب للغرامة المستحقة فى موعد غايته 24 يونيو القادم، وإذا تقاعس سيتم إيقافه نهائيًا.