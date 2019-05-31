شكرا لقرائتكم تعرف على موعد اجتماع مجلس الأهلى لبحث مصير الانسحاب من الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إجتماعه عصر غداً ، السبت، لأستكمال الأجتماع التكميلي الذى عقده الجمعة الماضية من أجل مناقشة مصير مشاركة الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

وقرر المجلس عقد الأجتماع عصراً بدلاً من مساءً حتى يتمكن أعضاء المجلس ورئيس النادي من متابعة نهائي دوري أبطال أوربا الذى يُقام في التاسعة من مساء غداً ويجمع ليفربول الذى يضم بين صفوفه نجم المتخب الأول محمد صلاح وتوتنهام الأنجليزي.

وتمسك مسئولو الاهلي بموقفهم الرافض لتأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا التى تنطلق في مصر 21 يونيو الجاري ويرفض المجلس التراجع عن القرار الذى سبق وتم اتخاذه الجمعة قبل الماضي بعدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أى مباراة للفريق لما بعد أمم أفريقيا.

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ويتبقى للأهلى مباراتين فقط فى الدورى أمام المقاولون العرب والزمالك، فى حين يتبق للزمالك 5 مباريات أمام الانتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى.

يذكر أن الأهلى يحتل صدارة الدورى برصيد 74، بينما يأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 70 نقطة، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 67 نقطة.