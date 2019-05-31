شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطالب الجهاز الفني بتحديد احتياجاته من الصفقات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعرض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التصور المقدم من خالد جلال المدير الفني للفريق الأبيض بشأن خطة العمل للفترة القادمة، بعد توليه القيادة الفنية بشكل رسمي بدلا من السويسري كريستيان جروس.

وطلب مرتضى منصور من جلال وضع تصور لاحتياجات الفريق الأبيض في الفترة القادمة والمراكز التي تحتاج للدعم في الموسم المقبل، واللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الزمالك في الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلب خالد جلال الحصول علي وقت كافي بعد توليه المهمة قبل تحديد احتياجات الفارس الأبيض من الصفقات الجديدة واختيار اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الزمالك بلاعبين سور في الصيف القادم.