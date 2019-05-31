اتحاد جدة يمدد تعاقده مع خالد السميري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة لؤي ناظر، يوم الجمعة، عن تجديد عقد اللاعب خالد السميري حتى 2023. وقال نادي الاتحاد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تمت مراسم التوقيع بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب. وأضاف النادي: تمنى مجلس إدارة النادي التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات جماهير النادي الوفية خلال المرحلة المقبلة. وشارك خالد السميري "22" في 6 مباريات مع الاتحاد كلاعب أساسي في الدوري بالموسم المنصرم بمعدل 653 دقيقة.

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