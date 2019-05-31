شكرا لقرائتكم فياريال يمدد عقد مدربه كاليخا لمدة عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فياريال المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم، عن تمديد عقد مدربه خافي كاليخا لمدة عامين.

وكان كاليخا تعرض للإقالة من منصبه كمدرب للفريق في العاشر من ديسمبر الماضي، لكنه عاد إلى النادي بعد 50 يومًا ليخلف المدرب السابق للفريق لويس غارسيا.

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وجاءت عودته إلى الفريق لتشهد فوز فياريال بعشر مباريات من 23 خاضها تحت قيادته، كما أنه تمتع بدعم كبير من رئيس النادي فرناندو رويغ.

ويأتي تعيين كاليخا كمدرب بصفة دائمة للفريق، بعد الأخبار التي ربطت فياريال بالتعاقد مع كيكيه سيتيان الذي رحل عن تدريب ريال بيتيس ، وخلال 88 مباراة خاضها كاليخا في تدريب فياريال، فاز بـ 35 مباراة وتعادل 24 وخسر 29.

وكان كاليخا لعب لفياريال لمدة سبع سنوات، حيث ساعد الفريق على الوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006.