موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد وتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز دائماً عرب نيوز في أرجاء الوطن العربي الكبير، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم ولقاء النهائي الإفريقي الأهم، وهو نهائي دوري الأبطال بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، وسوف تقام المباراة علي الملعب الأوليمبي بمدينة رادس التونسية، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة.

متابعي الساحرة المستديرة عبر القارة السمراء، نحن علي موعد مع الإثارة والمتعة الليلة عندما تدق الساعة الحادية عشر، حيث سيكون ملعب رادس مسرحاً لختام أقوي البطولات الإفريقية علي مستوي الأندية، بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد.

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يدخل الترجي التونسي اللقاء وهو يتطلع إلي الفوز باللقب للعام الثاني علي التوالي، بعد حصد لقب العام الماضي علي حساب الأهلي المصري، وشهد مران الفريق النهائي حضور رئيس النادي السيد حمدي لتحفيز الاعبين قبل اللقاء المهم في ذلك الوقت، وصعد الترجي إلي النهائي بعد إقصاءه فريق مازمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي.

أما فريق الوداد المغربي فيدخل اللقاء بنفس طموح فريق الترجي ونفس الرغبة في الفوز باللقب، وهو بطل النسخة قبل الماضية عندما فاز في عام 2017 علي الأهلي المصري وحصد اللقب، وصعد الوداد على حساب فريق صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة نصف النهائي .

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والوداد الليلة

المباراة التوقيت ملعب المباراة القنوات الناقلة الترجي *الوداد 10مساءً بتوقيت تونس، 11 مساءً بتوقيت القاهرة الملعب الأوليمبي برادس قناة بي إن سبورت HD1 قناة تونس الرياضية التردد الأرضي

التشكيل المتوقع للترجي التونسي الليلة

حراسة المرمي ( رامي الجريدي).

خط الدفاع (أيمن محمد ، سامح الديربالي، خليل شمام، محمد علي اليعقوبي).

خط الوسط( فرانك كوم، فوسيني كوليبالي، سعد بقير).

خط الهجوم ( أنيس البدري، يوسف البلايلي، جونيور لوكوز).

وفي نهاية المقال تتمني أسرة عرب نيوز لجميع المشاهدين الإستمتاع بمباراة ممتعة تسودها الروح الرياضية.