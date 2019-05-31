"أنت حتة عيل".. معركة بين رمضان ومحارب تنتهي بغرامة "ضخمة"

اشتعلت معركة بين إسلام محارب ورمضان صبحي على هامش مران الأهلي الذي أقيم مساء الخميس فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري الممتاز. وقال مصدر مسؤول لـ"مصراوي" إن المعركة بدأت بمطالبة كل لاعب من الأخير بالتمرير. "باصى، طيب ما تباصي أنت" هكذا بدأ رمضان الحوار ليرد عليه محارب وفقاً للمصدر الذى رفض الكشف عن هويته قبل أن يبدأ التراشق اللفظي ثم الاشتباكات. وقال محارب لرمضان "أنت فاكر نفسك مين؟ أنت حتة عيل". وأضاف المصدر إن المعركة اشتعلت فور الجملة الأخيرة وتراشق الثنائي بالألفاظ واشتبكا بالأيدي وتدخل زملاؤهما للفصل...

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