مفاجآت في قائمتي ليفربول وتوتنهام استعدادا لنهائي أبطال أوروبا

كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري، محمد صلاح، قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة توتنهام، السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد" فى نهائي دورى أبطال أوروبا.

ووفقا للموقع الرسمي لليفربول، ضمت القائمة 23 لاعبا كالتالي:

ألكسندر أرنولد، أليسون، بريوستر، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، كيليهر، لالانا، لوفرين، ماني، ماتيب، مينوليه، ميلنر، مورينو، أوريجي، تشامبرلين، روبيرتسون، صلاح، شاكيري، ستوريدج، فان دايك، فينالدوم.

وشهدت القائمة تواجد فيرمينيو بعد تعافيه من الإصابة، وكذلك لالانا، فيما يغيب كايتا للإصابة.

قائمة توتنهام

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على الجانب الأخر، أعلن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو، المدير الفني لتوتنهام عن قائمة فريقه، التي شهدت مفاجأة بعودة هارين كين، بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس ، فورم ، جازينجا ، وايتمان

الدفاع: تريبير ، روز ، الدرفايلد ، فيرتونخين ، سانشيز ، والكر ، فويث ، اورييه ، دافيز

الوسط: وينكس ، لاميلا ، وانياما ، دير ، سيسكوكو ، إريكسن ، اوليفر سكيب

الهجوم: سون ، هارى كين ، لورينتى ، ديلى ألى ، مورا ، مارش