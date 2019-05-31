صراع القمة يشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج.. وقائمة الهدافين.. والمباريات المتبقية للأحمر والأبيض

كتب: ضياء السقا

سقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع الإنتاج الحربي، بهدف لكل منهما، مساء الخميس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل خالد بوطيب هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 46، ثم أدرك معاز الحناوي التعادل للإنتاج في الدقيقة 54.

وبذلك رفع الزمالك رصيده لـ 67 نقطة في المركز الثالث، من 30 مباراة، متأخرا عن الأهلي المتصدر بفارق 7 نقاط، حيث خاض الأحمر 32 لقاء، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز الوصيف بـ70 نقطة من 34 مواجهة.

المباريات المتبقية للأهلي والزمالك:

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وينشر "الموجز" المباريات المتبقية للأهلي والزمالك في الدوري.

مباريات الأهلي: المقاولون- الزمالك.

مباريات الزمالك: الحرس-الجونة- الإسماعيلي- الأهلي.

ترتيب الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر أحمد علي مهاجم المقاولون العرب الترتيب بـ18 هدفا، يليه خالد قمر ومحمود علاء بـ14 هدفا لكل منهما.