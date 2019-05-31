شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يتلقى عرضا من الدورى الفرنسى لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد حمدى، لاعب منتخب السلة والوافد من دورى الجامعات الأمريكى والجورجى، عرضا من الدورى الفرنسى للانتقال إلى أحد أنديته خلال الفترة المقبلة.
وكان أحمد حمدى يدرس فى دورى الجامعات الأمريكية، وانتقل منه إلى جورجيا، وعاد خلال الأسبوع الماضى إلى القاهرة للانضمام إلى صفوف المنتخب فى إطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية.
ويشارك منتخب السلة فى التصفيات الأفريقية التى تقام بأوغندا أغسطس المقبل والمؤهلة للبطولة الأفريقية.
يذكر أن أحمد حمدى يبغ من العمر 26 عاما، ولم ينضم لصفوف منتخب السلة منذ 8 سنوات لانشغاله مع الجامعات التى يلعب لها.
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