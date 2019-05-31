شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى ينتظر قرار "حسم المصير" من إبراهيم عثمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الجهاز الفنى المعاون بالإسماعيلى القرار النهائى من إبراهيم عثمان رئيس النادى لحسم مصيرهم مع الدراويش.
وكانت إدارة الإسماعيلى قررت تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدربا مساعدا وصبرى المنياوى مديراً للكرة، بعد قبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ورحيل البلجيكى سيدومير المدير الفنى السابق للفريق.
وقرر الجهاز المعاون إعلان الاستقالة بنهاية مباريات الإسماعيلى فى الدورى بعد أداء المهمة على الوجه الأمثل، مع وجود نية لديهم بالاستمرار فى الجهاز الجديد حال ترحيب المدرب الأجنبى بذلك وعدم رفضه وجودهم أو طلبه أخرون.
وكان المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى قد أخطر الجهاز المعاون لناديه بالاستمرار فى الموسم الجديد ضمن الجهاز الجديد الذى سيقوده مديراً فنياً أجنبياً جارى البحث عنه.
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