شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وادى دجلة يُجدد عقد مدربه تاكيس جونياس لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى وادى دجلة فى تجديد تعاقد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق نظرًا لإنتهاء تعاقده مع الفريق الدجلاوى بنهاية الموسم الجارى، بذلك سوف يستمر المدرب اليونانى فى قيادة الفريق الملقب بالغزلان. وعقد حازم خيرت رئيس شركة الكرة بوادى دجلة وأحمد حافظ جلسة مع اليونانى تاكيس جونياس تم خلالها على تجديد عقده والحصول على توقيعه، حتي يستمر مديرا فنيًا لدجلة فى الموسم المقبل. Advertisements

وادى دجلة يُجدد عقد مدربه تاكيس جونياس

وادى دجلة يُجدد عقد مدربه تاكيس جونياس

وادى دجلة يُجدد عقد مدربه تاكيس جونياس

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