شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الكاراتيه ببطولة الدورى العالمى فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة الدورى العالمى التى تقام بالصين فى الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من: سارةعاصم، رضوى سيد، ريم أحمد، ياسمين حمدى، جيانا محمد فاروق، فريا لأشرف، ياسمين الهوارى، أحمد أشرف، مالك جمعة، على محمد الصاوى، محمد الكتبى، محمد أحمد رمضان، عبد الله هشام، عبد الله ممدوح، طه طارق.

ويرأس البعثة فى البطولة سيد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد.