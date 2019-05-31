شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع عصر غد بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه عصر غد، السبت، لاستكمال الاجتماع التكميلى الذى عقده الجمعة الماضى لمناقشة مصير مشاركة الفريق فى بطولة الدورى الممتاز.

وقرر المجلس عقد الاجتماع عصراً بدلاً من مساءً حتى يتمكن أعضاء المجلس ورئيس النادى من متابعة نهائى دورى أبطال أوروبا الذى يُقام فى التاسعة مساء غد، والذى يجمع ليفربول الذى يضم بين صفوفه نجم المتخب الأول محمد صلاح مع توتنهام الإنجليزى.

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وتمسك مسئولو الأهلي بموقفهم الرافض لتأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا التى تنطلق فى مصر 21 يونيو الجارى، ويرفض المجلس التراجع عن القرار الذى سبق وتم اتخاذه الجمعة قبل الماضى بعدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أى مباراة للفريق لما بعد أمم أفريقيا.