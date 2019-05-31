شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثانى مرة.. الإنتاج الحربى بطل فيلم "النكد" للزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء تعثر الزمالك بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الـ 31 من الدوري، لينهى مسلسل الافراح التى عاشته القلعة البيضاء منذ الاحد الماضى عقب التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية والتي فاز بها الفارس الابيض على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح 3-5 .

التعادل أوصل الزمالك للنقطة 67 من 30 مباراة، بينما وصل الإنتاج تحت قيادة مختار مختار للنقطة 38 ليضمن بشكل رسمي بقائه في الدوري.

ليصبح الصراع على أشده على لقب الدوري ، الأهلي في الصدارة بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك، بينما الفارس الأبيض رصيده 67 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له مواجهات حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.

وعادة ما يضرب الإنتاج الحربى كرسى فى كلوب أفراح الزمالك، ففى الخامس عشر من فبراير لعام 2017 تمكن فريق الإنتاج الحربي من تحقيق فوز هام على الزمالك، بهدفين لهدف، في المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 من الدوري العام وقتها ليضرب كرسى فى كلوب أفراح الزملكاوية التى كانت قائمة فى ذلك التوقيت عقب الفوز على الاهلى فى السوبر المصرى بركلات الترجيح أيضاً .

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وتمكن أوميد أوكري من أحراز هدف التقدم للإنتاج الحربي، وفي الدقيقة 33 سجل طارق طه الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة، سكنت شباك حارس القلعة البيضاء محمود جنش.

وسجل حسام باولو أول أهدافه مع الزمالك بعد كرة مرتدة من العارضة عن طريق أحمد فتوح تابعها باولو بالرأس في الشباك.

وكان الزمالك قد أحرز نادي الزمالك لقب بطل كأس السوبر المصري فى العاشر من فبراير 2017 بفوزه على غريمه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح (3-1)، في لقاء "الكلاسيكو"، الذي جمعهما، في الإمارات.

وحسم فريق الزمالك نتيجة المباراة لصالحه بركلات الترجيح، التي احتكم الفريقان إليها مباشرة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، من دون أهداف، على ملعب "محمد بن زايد"، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ولم يهدر لاعبو الزمالك أي ركلة ترجيحية، وسجل ثلاثية القلعة البيضاء، في سلسلة ركلات الترجيح كل من، باسم مرسي، وأسامة إبراهيم، وأحمد رفعت، على الترتيب.

بينما أضاع لاعب الأهلي، مؤمن زكريا، ركلة الترجيح الأولى، وترجم زميله أحمد حجازي، الركلة الثانية إلى هدف يتيم للمارد الأحمر، وذلك قبل أن يهدر، زميلاه صالح جمعة، وحسام غالي، الركلتين الثالثة والرابعة على التوالي.