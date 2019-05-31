شاهد ..مرتضى منصور فى غرفة ملابس لاعبى الإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود البدرى لاعب الانتاج الحربى صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لزيارة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لغرفة خلع ملابس لاعبى الانتاج الحربى عقب مباراة أمس . ونجح الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة . وكشف خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى كواليس وجود مرتضى منصور فى غرفة خلع الملابس مؤكداً أنه حرص على تهنئة لاعبى الانتاج بالبقاء فى الدوري مشيداً بقدرات اللاعبين وإمكانياتهم المتميزة. Advertisements ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف . وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

مرتضى ومحمود البدري

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