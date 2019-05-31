شكرا لقرائتكم خبر عن الخبرة vs الشباب تشعل صراع المنافسة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حيرة يعيشها الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، فى ظل امتلاكه كتيبة من النجوم خاصة بعد تعافى معظم اللاعبين المصابين، كما تتميز المجموعة المتواجدة فى قائمة الأهلى حالياً بوجود عاملى الخبرة والشباب فى معظم المراكز، وهو الأمر الذي يجبر الجهاز الفني على التفكير كثيراً قبل اعلان قائمة أو تشكيل أى مباراة، ومن أبرز المراكز التي تشهد منافسة فى الأهلى :

الظهير الأيمن

يتواجد الثنائي أحمد فتحى صاحب الخبرة الكبيرة، والمدافع الشاب محمد هاني الذي يقدم مستويات ممتازة، ويجد لاسارتي صعوبة كبيرة فى تحديد اللاعب الأساسى منهما فى كل مباراة.

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الظهير الأيسر

يسيطر على معلول على الجبهة اليسرى للأهلى بشكل كبير، نظراً لإمكانيات الدولي التونسي الكبيرة وخبراته الطويلة، إلا أنه يجد شبه منافسة من محمود وحيد القادم حديثاً من مصر المقاصة.

الدفندر

منافسة شرسة بين المسمار حسام عاشور قائد الأهلى وحمدي فتحى صاحب المجهود الوافر، و الذي فرض نفسه على التشكيلة الأساسية وأصبح منافساً قوياً لعاشور على المقعد الأساسي الذي يجاور عمرو السولية فى الوسط الأحمر.

صانع الألعاب

يعد مركز صانع الألعاب من أكثر المراكز التي تشهد منافسة فى الأهلى فالحاوى وليد سليمان يفرض نفسه بقوة على التشكيل الأساسي مستعيناً بخبراته الطويلة، إلا أنه يجد منافسة ليست هينة من المعلم صالح جمعة والواعد ناصر ماهر.