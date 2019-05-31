شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن خالد جلال خليفة جروس فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تعيين خالد جلال مديرا فنيا للفريق خلفا للسويسري كريستيان جروس.

وكشف رئيس الزمالك عن رحيل جروس بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، فى إطار صراعه مع الأهلي على لقب الدورى، وانتهى عقد جروس مع الزمالك بنهاية مايو الجارى.

ويتبقى للزمالك 4 مباريات بالدورى أمام حرس الحدود، والجونة، والإسماعيلي، والأهلي. وستكون مباراة حرس الحدود هى الأولى لخالد جلال مع الزمالك فى ولايته التدريبية الثانية، والمقرر إقامتها الاثنين المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن خالد جلال المدير الفنى الجديد للزمالك..

1_ كان لاعباً فى الزمالك بفترة الثمانينيات ولعب بمركز الظهير الأيمن.

2_ من أبناء منطقة العمرانية فى الهرم بالجيزة.

3_ حصل مع الزمالك على بطولة دورى أبطال أفريقيا 1986، وبطولة الدورى 1988.

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4_أعلن اعتزاله كرة القدم قبل 15 عاماً فى 10 مايو 2003.

5_ انضم لصفوف المنتخب ولكنه لم يكن له بصمات مؤثرة، خاصة أن مركزه كان يسيطر عليه إبراهيم حسن فى الأهلى وقتها ومحمد صلاح ثم تامر عبد الحميد.

6_ عمل خالد جلال مدربا عاما فى الجهاز الفنى للزمالك تحت قيادة محمد حلمى موسم 2016 - 2017، واستمر عمله لمدة 189 يومًا بعدما تولى المهمة يوم 4 يناير 2017، وانتهت فى 12 يوليو 2017.

7_ عمل مديرًا للكرة فى الزمالك خلال تولى البرتغالى أجوستو إيناسيو القيادة الفنية للزمالك موسم 2017.

8_ تولى تدريب عدة فرق بالقسم الثانى، أبرزها الشرقية، مياه البحيرة، الشرقية للدخان والسويس وإف سى مصر .

9_ تولى خالد جلال الإدارة الفنية للزمالك نهاية الموسم الماضى، ونجح فى التتويج مع الفريق ببطولة الكأس.

10_ تولى تدريب الشعلة السعودى كآخر محطاته التدريبية قبل العودة لتدريب الزمالك خلفاً لجروس.