شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: مهمتى فى قيادة الإسماعيلى تنتهى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود جابر المدير الفني للاسماعيلي إن مهمته مع الدراويش تنتهي بنهاية مباراة الزمالك التي لم يتحدد موعدها حتى الآن.

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وقال جابر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"جئت فى فترة صعبة بالإسماعيلى وكلفني مجلس الإدارة بتولي المهام الفنية للفريق حتي نهاية الموسم الذي ينتهي فعلياً بمباراة الزمالك المقرر إقامتها بعد كأس الامم الافريقية".

أضاف مدرب الأسماعيلى:"بنهاية مباراة الزمالك اذا طلب من مسئولى النادى الاستمرار فى موقعى سأرحب علي الفور لأن القلعة الصفراء بيتي ولا اتأخر عنه ولكن لا أقبل بالعمل كمدرب عام مرة أخرى"، متابعا:"عملت مديرا فنيا لمدة 10 سنوات سواء داخل مصر أو خارجها وتخطيت مرحلة الرجل الثاني ولن أعود لها مرة أخرى".