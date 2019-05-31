شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينقذ الإنتاج من المنافسة على الهبوط.. و5 فرق تصارع للبقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن نادى الإنتاج الحربى رسمياً البقاء فى الدورى الممتاز للموسم المقبل 2019 – 2020 بعد التعادل مع الزمالك 1 / 1 فى الجولة التى أقيمت بينهما مساء أمس الخميس والمؤجلة من الأسبوع الـ31 للدورى، ليرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 38 ، وتعتبر مباراته المقبلة فى الجولة الـ34 أمام وادى دجلة تحصيل حاصل.

5 فرق تنافس على الهبوط

بعد نجاح نادى الإنتاج فى البقاء رسمياً بالدورى الممتاز الموسم المقبل أصبحت المنافسة بين 5 فرق على هبوط فريق واحد من بينها للقسم الثانى من بين أندية "بتروجت والاتحاد السكندرى والجونة وحرس الحدود ووادى دجلة"، ليهبط فريق واحد من بينها، بعدما هبط الداخلية والنجوم رسمياً لدورى القسم الثانى.

مباريات الجولة الأخيرة

تقام مباريات الجولة الـ34 للدوري الاثنين المقبل فى العاشرة مساءً، وهى سموحة أمام الاتحاد السكندرى، وحرس الحدود أمام الزمالك، وبتروجت والمقاولون العرب، والإنتاج الحربي أمام وادى دجلة.

النقطة 38 كلمة السر فى البقاء بالدورى

فى حال وصول للنقطة 38 أو أكثر سيضمن هذا الفريق البقاء فى الدورى الممتاز رسمياً، حيث يحتل دجلة وحرس الحدود والجونة المركز الـ12 و13 و14 برصيد 37 نقطة، وفى حال تعادل أى منهم فى الجولة الأخيرة المقبلة الـ34 سيضمن البقاء رسمياً دون الانتظار لباقى الفريق، أما الاتحاد السكندرى صاحب المركز الـ15 برصيد 36 نقطة فيحتاج للفوز للهروب رسمياً من شبح الهبوط دون الانتظار لنتائج باقى الفرق، أما فى حال التعادل فسينتظر نتائج بتروجت والفرق الأخرى لأن رصيده فى تلك الحالة سيصل للنقطة 37 ونفس الأمر حال الخسارة سينتظر نتيجة بتروجت أمام المقاولون، ونفس الأمر لبتروجت الذى لا سبيل أمامه سوى الفوز ووقتها سينتظر نتائج الفرق الأخرى، وفى حال فوز الأربع فرق الأخرى التى تنافسه سيكون بتروجت الهابط الرسمى للقسم الثانى بسبب فارق الأهداف.