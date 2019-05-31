تعرف على موعد أول مران لخالد جلال مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
كشف مصدر في نادي الزمالك عن الاتفاق النهائي بين خالد جلال المدير الفني الجديد لفريق الزمالك وبين رئيس النادي على تشكيل الجهاز الفني للفريق.
وكان رئيس الزمالك قد أعلن عدم تجديد تعاقد المدرب السويسري كريستيان جروس والذي انتهى اليوم الجمعة الموافق 31 مايو ليتم تعيين خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق.
وقال مصدر في النادي لمصراوي أن نبيل محمود سيكون المدرب العام على أن يكون أمير عزمي مدرب مساعد رفقة تامر عبد الحميد "دونجا".
وكان هناك خلاف فيما يخص تامر عبد الحميد والذي تم التوصل لاتفاق أن يتواجد في الجهاز الفني.
واستقر خالد جلال على أن يكون أيمن طاهر هو مدرب حراس المرمى بالفريق، لكن الأخير مرتبط بالعمل في نادي الاتحاد والذي لديه مباراة أمام سموحة.
وقرر جلال الاستعانة بخالد متولي في هذا المنصب لحين تولي أيمن طاهر المهمة الرسمية، كما أنه من المقرر أن يصل مدرب الأحمال التركي خلال الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن يقود جلال مران الفريق اليوم الجمعة وذلك في إطار التحضير لمباراة حرس الحدود بالدوري.
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