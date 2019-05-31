مصدر باللجنة الأولمبية لمصراوي: حضور رئيس الزمالك مباراة الإنتاج غير قانوني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أثار حضور رئيس نادي الزمالك لمباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي مساء يوم أمس الخميس الجدل حول قانونية تواجده.
مصدر باللجنة الأولمبية، أوضح أن قرارهم بخصوص منع رئيس نادي الزمالك من حضور المباريات لازال مستمرًا ولم يتم رفعه، مشيرًا إلى أن تواجد رئيس القلعة البيضاء في المباراة غير قانوني.
وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أنهم سيجتمعون لبحث حضوره على أن يصدروا قرارًا بخصوصه في أقرب وقت.
ويأتي الجدل حول حضور رئيس نادي الزمالك مباراة بسبب صدور قرار من اللجنة الأولمبية في سبتمبر الماضي 2018 بمنعه من حضور جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التى يشارك فيها أو يكون طرفها نادى الزمالك.
وفي حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أي من تلك المنافسات فتحتسب النتيجة بالخسارة لنادي الزمالك حسب لوائح المسابقات فى كل اتحاد.
الزمالك واجه الإنتاج الحربي ضمن منافسات بطولة الدوري وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد أغلت جميع قرارات اللجنة الأولمبية بخصوص إيقاف رئيس الزمالك.
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