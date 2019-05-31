إدانة 3 مشجعين لشالكه بعد الاعتداء على مشجع السيتي

جرت إدانة ثلاثة من مشجعي نادي شالكه الألماني اليوم الجمعة، بعد الاعتداء بشدة على مشجعي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.
وتمت إدانة أحد مشجعي شالكه بالشروع في القتل بجانب إدانة الآخرين بالاعتداء، تسبب في حدوث إصابات.
وذكرت الشرطة أن “مشاجرة عنيفة” وقعت بين اثنين من المشجعين في أحد المتنزهات بملعب فيلتينس أرينا معقل الفريق الألماني.
وكشفت الشرطة في بيان “في خلال تلك المشاجرة، تلقى رجل إنجليزي يبلغ من العمر 32 عاماً، ضربة أدت إلى سقوطه على الأرض”.
وتعرض المشجع لإصابات خطيرة في الرأس وخضع لعملية جراحية ورقد في غيبوبة اصطناعية.
وألقي القبض على مشجع شالكه بعد أيام قليلة من الحادث، ومنذ ذلك الحين وهو في الحبس.
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