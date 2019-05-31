علي زهران يتأهل لنهائى جهاز الحلق فى كأس العالم للتحدى للجمباز

تأهل علي زهران لاعب منتخب مصر للجمباز إلى نهائي منافسات جهاز الحلق فى بطولة كأس العالم للتحدى للجمباز الفنى المقامة حاليًا في سلوفينيا. العالم للتحدى للجمباز الفنى المقامة حاليًا في سلوفينيا. ونجح علي زهران في احتلال المركز الثالث فى التصفيات برصيد ١٤.٣٥٠ نقطة. كما تأهل طارق شلبى بعد احتلاله المركز الخامس برصيد ١٣.٩٠٠ نقطة.

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