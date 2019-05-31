فرح سالم تتأهل لنهائى جهاز العارضتين المتفاوتتين فى كأس العالم للتحدى للجمباز

تأهلت فرح سالم لاعبة منتخب مصر للجمباز إلى الدور النهائى من منافساتجهاز العارضتين المتفاوتتين فى بطولة كأس العالم
للتحدى للجمباز المقامة حاليًا في سلوفينيا.
ونجحت فرح سالم في احتلال المركز الخامس فى التصفيات برصيد ١٢.٢٥٠ نقطة.
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