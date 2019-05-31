فرح سالم تتأهل لنهائى جهاز العارضتين المتفاوتتين فى كأس العالم للتحدى للجمباز

تأهلت فرح سالم لاعبة منتخب مصر للجمباز إلى الدور النهائى من منافسات جهاز العارضتين المتفاوتتين فى بطولة كأس العالم جهاز العارضتين المتفاوتتين فى بطولة كأس العالمللتحدى للجمباز المقامة حاليًا في سلوفينيا. ونجحت فرح سالم في احتلال المركز الخامس فى التصفيات برصيد ١٢.٢٥٠ نقطة.

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