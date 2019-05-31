ميار شريف تتأهل لنصف نهائي بطولة فيوتشر طبرقة للتنس

تأهلت ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي إلى الدور نصف النهائي من بطولة فيوتشر طبرقة المقامة حاليًا في تونس. بطولة فيوتشر طبرقة المقامة حاليًا في تونس. وحققت ميار الفوز على الأمريكية كيارا شول المصنفة الأولي بالبطولة بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم بدور الـ 8 للبطولة.

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