أحمد أيمن: سعيد بثقة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي

أعرب أحمد أيمن ظهير الإسماعيلى والمنتخب الأولمبي عن سعادته بثقة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب واختياره ضمن صفوفه. وقال أيمن إن انضمامه للمنتخب كان مفاجأة بالنسبة له، وتقدم بالشكر للجهاز الفنى للمنتخب على ثقتهم فى قدراته، ووعد بأنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الإضافة الفنية. للمنتخب على ثقتهم فى قدراته، ووعد بأنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الإضافة الفنية. Advertisements وأضاف أيمن أن تألقه مع الدراويش ومشاركته في أكثر من مركز عززت من فرص تواجده مع المنتخب الأوليمبى. وأكد أنه تحت أمر الجهاز الفنى دائماً باللعب فى أى مكان يحتاجه فيه الفريق. انضم أيمن من الإسماعيلى بجانب الثنائى عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق إلى معسكر شباب الفراعنة الذى يتخلله عدة وديات.

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