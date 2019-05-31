مرتضى منصور يُكرم يد 2002

قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتكريم فريق اليد بالنادي مواليد ٢٠٠٢ الفائز ببطولة الجمهورية. ببطولة الجمهورية. و حضر التكريم كل من: المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة ومحمد سويلم المدير التنفيذي للنادي وشريف حسين نائب المدير التنفيذي. Advertisements

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