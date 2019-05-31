تأخر التاشيرة يحرم منتخب الكونغ فو من المشاركة في بطولة البحر المتوسط

ألغى منتخب مصر للكونغ فو سفره إلى فرنسا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط والتي ستنطلق غدا السبت الأول من يونيو وتستمر حتى يوم ستنطلق غدا السبت الأول من يونيو وتستمر حتى يوم5 من نفس الشهر. وقرر اتحاد الكونغ فو إلغاء سفر البعثة وعدم المشاركة في البطولة بسبب تأخر تأشيرات البعثة إلى فرنسا.

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