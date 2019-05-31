تأخر التاشيرة يحرم منتخب الكونغ فو من المشاركة في بطولة البحر المتوسط

ألغى منتخب مصر للكونغ فو سفره إلى فرنسا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط والتيستنطلق غدا السبت الأول من يونيو وتستمر حتى يوم
5 من نفس الشهر.
وقرر اتحاد الكونغ فو إلغاء سفر البعثة وعدم المشاركة في البطولة بسبب تأخر تأشيرات البعثة إلى فرنسا.
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