مباشر .. شاهد مباراة البرتغال وجنوب أفريقيا في كأس العالم للشباب

تقدم "الوفد"، خدمة البث المباشر لمباراة جنوب أفريقيا والبرتغال، التي ستقام في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا، ضمن الجولة الثالثة الجمعة، على ملعب ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا، ضمن الجولة الثالثةللمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للشباب في بولندا. تحتل البرتغال المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تحل جنوب أفريقيا في المركز الأخير دون نقاط.

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