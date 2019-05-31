عبدالدايم رئيسًا لبعثة منتخب الطائرة في كينيا

تسافر مساء غد السبت بعثة منتخب مصر الأول للكرة الطائرة (رجال) إلى كينيا، للمشاركة في تصفيات المنطقة خلال الفترة من 1 إلى 9 يونيو والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأفريقية التي ستقام في المغرب مطلع العام المقبل. ويرأس بعثة فراعنة الطائرة أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد. وكان منتخبنا قد دخل معسكرا مفتوحا بداية من شهر مايو الجاري تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة الهولندي جيدو فيرمولين، وخاض تدريباته على صالة الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، بمشاركة 23 لاعبا، قبل الدخول في معسكر مغلق بداية من أمس الخميس حيث يختار الجهاز الفني 14 Advertisements لاعب فقط للسفر إلى كينيا. واللاعبون هم: أحمد محمد عبدالعال وأحمد محمد درونكة وعبدالرحمن حسين ومحمد رضا وهشام يسري ورشات محمد شبل ومحمد عادل سلامة وأحمد يوسف عفيفي وحسام يوسف ومحمد علي علي المهدي ومحمد نجيب وأحمد محمد القطب ومحمد عبدالمحسن وأحمد فتحي وأحمد سعيد شفيق ومصطفى عبدالرحمن "دبشة" وأحمد صابر "فطوطة" وعبدالرحمن سعيد وأحمد ضياء وأحمد عبدالله وعبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح وإسلام عبدالسميع.

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