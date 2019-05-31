مباشر .. شاهد مباراة فرنسا ومالي في كأس العالم للشباب

تقدم "الوفد"، خدمة البث المباشر لمباراة فرنسا ومالي، التي ستقام في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاديون غوسير، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الجمعة، على ملعب ستاديون غوسير، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعةالخامسة ببطولة كأس العالم للشباب في بولندا. تحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تحل مالي في الوصافة برصيد 4 نقاط.

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