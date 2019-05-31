اونلاين | بث الاسطورة live7hd مشاهدة مباراة السعودية وبنما بث مباشر يلا شوت رابط مباراة السعودية رابط مباشر يوتيوب بث حي

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تنطلق المواجهة بين منتخبي السعودية وبنما في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت المفتوحة، بتعليق أحمد البلوشي..

لا يملك المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، عندما يواجه نظيره بنما، يوم الجمعة، سوى الفوز بأكثر من 11 هدفاً، دون أن تستقبل شباكه اي هدف، ليتأهل إلى ثمن نهائي مونديال الشباب.

ويواجه الأخضر نظيره بنما، على ملعب ستاديون زديسلاف كشيركوفياك في مدينة بيدجوشتش، في ختام مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة.

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ويعتبر المنتخب النرويجي منافس الأخضر الوحيد، على التأهل كأفضل ثالث، حيث يملك 8 أهداف مع احتساب ما دخل في مرماه، فيما يعاني رصيد الأخضر التهديفي بسالب ثلاثة أهداف، حيث يحتاج إلى تسجيل 12 هدفاً ليتجاوز محصلة النرويج التهديفية.

ولا يملك الأخضر في رصيده أي نقاط، حيث خسر المباراة الأولى أمام فرنسا بهدفين دون رد، فيما خسر المواجهة الثانية، أمام مالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويملك المنتخب البنمي خصم الأخضر، نقطة واحدة، بعد تعادله أمام مالي في الجولة الأولى من دور المجموعات، فيما خسر مباراته الثانية أمام فرنسا بهدفين دون رد.