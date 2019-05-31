رياضة | تحديد الموعد النهائي للإعلان عن صفقة هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد الموعد النهائي للإعلان عن صفقة هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي صادر اليوم الجمعة من العاصمة البريطانية لندن أن صفقة إنتقال الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي إلى ريال مدريد قد تأجلت.

وأفادت صحيفة ذا صن الانجليزية أن البلجيكي كان من المفترض أن يسافر إلى العاصمة الاسبانية مدريد يوم غداً السبت على أن يتم تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام يوم الاثنين القادم.

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وتأجل موعد الإعلان عن الصفقة بعد أن رفضت إدارة البلوز العرض الذي تقدم به الريال يوم أمس الخميس ما يعني أن الصفقة لن يتم الإعلان عنها قبل يوم الحادي عشر من شهر يونيو.

وأنهت الصحفية تقريرها أن هازارد سيتقاضى مع الريال مبلغ 400 ألف جنية إسترليني إسبوعياً وستبلغ مدة العقد 4 أعوام.

يذكر أن هازارد سبق وان صرح بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الاوروبي يوم الاربعاء الماضي أن لقاء الجانرز فريق نادي أرسنال سيكون الأخير له بالقميص الأزرق.