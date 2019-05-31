رياضة | المسعود يوضح حقيقة رحيل بلعمري إلى الدوري الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسعود يوضح حقيقة رحيل بلعمري إلى الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، حقيقة رحيل الجزائري جمال بلعمري، قلب دفاع الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترددت أنباء قوية، خلال الساعات الماضية، عن اقتراب انتقال بلعمري، إلى نادي اتحاد كلباء، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال المسعود عبر صحفته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الأخبار المتداولة بشأن اقتراب المدافع الجزائري، من الدوري الإماراتي، كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

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وأضاف مدير المركز الإعلامي، أن بلعمري، أخبر إدارة نادي الشباب، بأنه يشعر بالراحة والسعادة داخل الفريق، ولا يرغب في الرحيل.

واختتم المسعود تغريدته، قائلا: "لازلنا في بداية الصيف.. استعدوا لمزيد من الشائعات".

جدير بالذكر أن جمال بلعمري، البالغ من العمر 29 سنة، انتثل إلى نادي الشباب، في صيف 2016، قادمصا من صفوف وفاق سطيف الجزائري، جيث لعب مع الفريق الأول منذ ذلك الوقت 64 مباراة، سجل خلالها هدف وصنع 2 آخرين.