رياضة | تشيلسي يعرض 158 مليون يورو على برشلونة لضم نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يعرض 158 مليون يورو على برشلونة لضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي لحسم التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو متوسط ميدان برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة " مترو " الإنجليزية أن البلوز تشيلسي مستعدون لتقديم عرض بقيمة 158 مليون يورو للحصول على البرازيلي المهاري.

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وأضافت الصحيفة " الإدارة ترى أن قيمة بيع إيدين هازارد من الممكن أن تثمر في جلب كوتينيو خاصةً أنه على دراية تامة بأجواء الدوري الانجليزي بعد أن لعب في صفوف ليفربول وتألق بشكل لافت قبل رحيلة لبرشلونة.

وسينتظر تشيلسي موقفه من الحظر الموقع عليه حول التعاقدات والذي تم فرضه من جانب الاتحاد الدولي لمدة عامين حيث سيتم إصدار الحكم النهائي خلال شهر يوليو المقبل.

وسيستفيد نادي برشلونة من مبلغ الصفقة في حالة إتمامها نظراً لأن الفريق دفع 135 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب 120 مليون كسعر للصفقة و40 مليون كمتغيرات لم يدفع منها الفريق حتى الآن سوى 15 مليون فقط.