رياضة | أرقام "الكان" القياسية (11).. حسام حسن أكبر لاعب يسجل في تاريخ أمم إفريقيا والجابوني شيفا نزيجو الأصغر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام "الكان" القياسية (11).. حسام حسن أكبر لاعب يسجل في تاريخ أمم إفريقيا والجابوني شيفا نزيجو الأصغر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.

ونتناول في الحلقة الحادية عشر من سلسلة "أرقام الكان القياسية" أكبر وأصغر لاعب يسجلان أهدافًا في تاريخ بطولة أمم إفريقيا وهما:-

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1- حسام حسن:

نجم منتخب مصر السابق حسام حسن هو أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ بطولة أمم إفريقيا، بعدما أحرز هدفًا في فوز منتخب الفراعنة على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 4 /1 في المباراة التي أقيمت في 3 فبراير 2006 بالدور ربع النهائي للبطولة، وكان يبلغ عمره وقتها (39 عامًا و 174 يومًا)

- شيفا نزيجو:

يعتبر الجابوني شيفا ستار نزيجو أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ بطولة أمم إفريقيا، عندما سجل هدف لمنتخب بلاده في شباك جنوب إفريقيا في المباراة التي انتهت بخسارة المنتخب الجابوني 3 -1 في دور المجموعات في نسخة البطولة عام 2000 التي أقيمت في غانا ونيجيريا،و كان يبلغ عمره وقتها (16 عامًا و 93 يومًا).