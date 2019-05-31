رياضة | موجوروزا تتأهل لثمن نهائي رولان جاروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجوروزا تتأهل لثمن نهائي رولان جاروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهلت الإسبانية غاربيني موجوروزا اليوم الجمعة، إلى الدور ثمن النهائي لبطولة رولان غاروس للتنس، ثاني البطولات الكبرى هذا العام، بفوزها على الأوكرانية إلينا سفيتولينا 6-3 و6-3 في ساعة و28 دقيقة.

وبهذا تواصل موغوروزا، المتوجة باللقب في عام 2016، مشوارها في البطولة، حيث ستواجه على مقعد مؤهل لربع النهائي الفائزة من مواجهة الأمريكية سلوان ستيفنز، المرشحة السابعة، والسلوفينية بولونا هيركوغ.