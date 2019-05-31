رياضة | بركات مديرا فنيا لطهطا

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أعلن نادي طهطا عن تولي بركات إبراهيم المدير الفني السابق بسوهاج ونادي أسوان منصب المدير الفني خلفا للكابتن أشرف السيد الذي رحل عن الفريق بعد نهايه الموسم الماضي

وجاء بركات إبراهيم بعد فشل التفاوضات مع ياسر ريان نجم الأهلي، واكرامي عبد العزيز إبراهيم شبانة.

وقال هيثم جمعه عضو مجلس اداره نادي طهطا أن مجلس الاداره بقيادة عادل حلمي يعمل بكل طاقته من إستثمارات داخل النادي لتوفير الموارد المادية وللدخول بقوة في المنافسة وتحقيق الطموحات للصعود للدوري الممتاز.