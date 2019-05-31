رياضة | الدرندلي يتغيب عن اجتماع الأهلي الطارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدرندلي يتغيب عن اجتماع الأهلي الطارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر غياب خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، عن اجتماع مجلس الإداري الطارئ المقرر انعقاده مساء غد، لمناقشة استكمال بطولة الدوري العام من عدمه.

ويأتي غياب الدرندلي، عقب حصوله على إذن من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، بسبب توجه في رحلة عمل خاصة.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة غدا، استكمالًا لاجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الماضي، من أجل دراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي اقترحها الاتحاد المصري لكرة القدم، للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري وبطولة الكأس.