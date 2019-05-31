انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 مدربين صنعوا التاريخ في أبطال أوروبا.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 06:48 مساءً - يسعى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب توتنهام إلى تسطير اسميهما في قائمة المدربين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا.

ويعتلي الفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، والإنجليزي بوب بيزلي قائمة أكثر المدربين تتويجاً بالبطولة، بحصولهم عليها بواقع 3 مرات لكل منهم.

وحقق أنشيلوتي اللقب مع اي سي ميلان الإيطالي عامي 2003 و2007، وريال مدريد الإسباني عام 2014.

في حين فاز بيزلي بالبطولة أعوام 1977 و1978 و1981 مع ليفربول الإنجليزي، في حين فاز زيدان باللقب ثلاث مرات متتالية مع الريال أعوام 2016 و2017 و2018.

وتصدر المدربون الطليان قائمة أكثر المدربين تتويجاً بلقب البطولة برصيد 11 لقباً، يليهم الإسبان بعشرة ألقاب، ثم الألمان والإنجليز بسبعة ألقاب.

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ويعتبر الإسباني خوسيه فيلالونجا لورينتي أول مدرب يحرز اللقب مع نادي ريال مدريد في افتتاحية المسابقة عام 1956، قبل أن يكرر نفس الإنجاز في العام التالي.

ويشترك أنشيلوتي في الرقم القياسي كأكثر المدربين خوضاً للمباريات النهائية مع مواطنه مارشيللو ليبي والأسكتلندي السير أليكس فيرغسون برصيد 4 نهائيات.

ويعد الإسباني غوسيب غوارديولا أصغر مدرب يحرز البطولة؛ حيث كان يبلغ 38 عاماً و129 يوماً، عندما كان مدرباً لبرشلونة الإسباني عام 2009.

في حين يعتبر رايموند جويثالس أكبر مدرب يظفر بالبطولة، حيث كان يبلغ 71 عاماً و232 يوماً، عندما كان مدرباً لمارسيليا الفرنسي عام 1993.