شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتصدر قائمة ليفربول لنهائي دوري الأبطال أمام توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن مدرب فريق ليفربول، يورجن كلوب، القائمة المستدعاة لمواجهة فريق توتنهام، في مباراة الغد، بدوري أبطال أوروبا. Advertisements ويلتقي الفريقان في نهائي البطولة في العاصمة الإسبانية مدريد. وضمت القائمة 23 لاعبًا، هم: أرنولد، أليسون، بروستر، فابينيو، فيرمينيو، جوميز، هندرسون، كيليهير، لالانا، لوفرين، ماني، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، مورينو، ميلنر، أوريجي، تشامبرلين، روبرتسون، محمد صلاح، شاكيري، ستوريدج، فان ديك، فاينالدوم.

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