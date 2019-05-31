شكرا لقرائتكم طنطا يطلب التعاقد مع ثنائى الأهلى على سبيل الإعارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف مسئولو الأهلى فى الفترة الحالية العروض التى تلقاها النادي خلال الفترة الماضية لتحديد موقف لاعبي الفريق خاصة المُعارين حالياً لأندية أخرى وأبرزهم الثنائي أكرم توفيق وأحمد حمدي المُعار للجونة منذ يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري. وطلب نادى طنطا الصاعد حديثا لدورى الأضواء أكرم توفيق وحمدي على سبيلالإعارة لمدة موسم . وأبدت عدة أندية محلية رغبتها في ضم توفيق وحمدي ومعهم لاعبين أخرين مُعارين ومتواجدين بالفريق حالياً ، وهو ما سيدرسه مسئولو القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة لإتخاذ ما هو مناسب للأهلي واللاعبين.

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