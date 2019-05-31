شكرا لقرائتكم فتوى رمضان (26) .. سالم عبد الجليل : بقول للشباب "الجيم" أحسن من السهر على الكافيهات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "سوبركورة" مع الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. وقال عبد الجليل :" أى لعبة تساهم فى تنشيط العقل تكون مفيدة وشرعية بل أرى أن ممارسة الألعاب الرياضية كوسيلة لبعد البعض عن الفساد والرذيلة يكون ممارستها واجب والشباب لو راحوا الجيم احسن من السهر على الكافيهات وتعاطى المخدرات وتعاطلى الرذيلة.

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