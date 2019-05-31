شكرا لقرائتكم طارق مصطفى وثنائي هولندي مرشحين لتدريب المقاصة بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادي المقاصة خطوط اتصال مع 3 مدربين لتولي القيادة الفنية للفريق الفيومي في الموسم الجديد، خلفا لطلعت يوسف الذي استقال من منصبه مؤخراً، رافضا استكمال عقده مع المقاصة.

واستقر مسئولو المقاصة على عدم استمرار جمال عمر على رأس القيادة الفنية للفريق الفيومي بالموسم الجديد والبحث عن مدير فني جديد.

وتجري المفاضلة بين 3 أسماء لتولي القيادة الفنية للمقاصة منهم مدرب مصري وآخرين أجنبيين.

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ويعد طارق مصطفى المدير الفني السابق لسريع وادي زم المغربي أحد أبرز المدربين المصريين المرشحين لقيادة المقاصة، ومعه الثنائي الهولندي مارك فوتا المدير الفني السابق لمنتخب المغرب الأولمبي، والهولندي رود كرول المدير الفني السابق للصفاقسي التونسي.

جدير بالذكر أن خالد جلال المدير الفني الحالي للزمالك والذي تولى المهمة بعد رحيل السويسري كريستيان جروس كان ضمن المرشحين بقوة لتدريب الزمالك.